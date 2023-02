Aktuelle Seite:

Erdbeben-Hilfe für Türkei & Syrien

Hilfslieferungen für das Erdbebengebiet werden im Lager von action medeor gepackt. © action medeor Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien benötigen tausende Menschen Hilfe. Mit unseren Partnern leisten wir Soforthilfe.

Mehrere schwere Erdbeben haben Teile Syriens und der Türkei erschüttert. Mehr als 3.600 Menschen haben ihr Leben verloren, die Zahlen steigen weiter. Häuser und Straßen wurden zerstört, tausende Menschen haben ihr Zuhause verloren.

Schnelle Hilfe

Bereits in den frühen Morgenstunden nach dem ersten Beben haben uns Hilferufe von unseren Partnern aus den betroffenen Regionen in Syrien sowie der Türkei erreicht. Gemeinsam mit unseren Partnern, die direkt in den ersten Stunden danach mit den ersten Hilfsmaßnahmen begonnen haben, leisten wir Soforthilfe:

Erdbebenopfer werden medizinisch versorgt, mit Nahrung, Zelten und Decken ausgestattet und in Aufnahmeeinrichtgungen untergebracht. Gleichzeitig beginnen wir in unserem Lager mit der Zusammenstellung der ersten Hilfsgüter: Unter anderem Verbandsmaterialien, Patientenmonitore und Sauerstoffkonzentratoren werden gepackt, um sie schnellstmöglich in die betroffenen Gebiete zu senden.

Zusammenarbeit mit lokalen Partnern

Die Partner von action medeor sind in der türkischen Region um die Städte Gaziantep, Sanliurfa, Kilis und Hatay tätig, die syrischen Partner in der Region Idlib. Wir stehen in engem Kontakt zu unseren Partnern vor Ort, um schnell weitere Hilfe zu koordinieren. Dabei können Sie uns helfen: Spenden Sie jetzt für die Nothilfe von action medeor nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei.

Ihre Spende hilft:

Mit 30 Euro finanzieren Sie z.B. 50 Paar OP-Handschuhe, damit Verletzte sicher verarztet werden können.

Mit 55 Euro finanazieren Sie z.B. Naht- und Verbandsmaterial, mit dem 100 Verletzte versorgt werden können.

Mit 150 Euro tragen Sie z.B. zur Beschaffung von Zelten, Decken und Heizgeräten bei.

Oder Sie spenden einen Betrag Ihrer Wahl. Jede Spende hilft!

