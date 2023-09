action medeor ist Teil meines Lebens

Aktuelle Seite:

Spenden bewegt Nothilfe nach Erdbeben in Marokko

© hodim/Shutterstock Details 09. September 2023 Ein verheerendes Erdbeben hat in der Nacht auf den 9. September Teile Marokkos schwer getroffen. action medeor leistet Hilfe!

Mehr als 800 Personen sind bisher tot aus den Trümmern geborgen worden. Die Bergungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Seit den frühen Morgenstunden des 9. September steht action medeor in Kontakt zu Partnerorganisationen vor Ort und stellt Hilfe bereit, um den Menschen mit dem beizustehen, was jetzt am dringendsten benötigt wird.

„Wir haben noch kein klares Bild, aber wir gehen davon aus, dass medizinisches Material, Nahrung, Zelte und Decken in großer Anzahl benötigt werden“, sagt Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor.

Das tatsächliche Ausmaß dieser Katastrophe und die dringendsten Bedarfe der Menschen vor Ort werden sich in den nächsten Stunden und Tagen herausstellen. Jetzt ist unsere Zeit zu handeln und den Betroffenen vor Ort zur Seite zu stehen!

Tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, dass die Menschen im Erdbebengebiet mit dem Nötigsten versorgt werden.

