Einsatz für Menschen in Not lohnt sich

Spenden bewegt Humanitäre Hilfe für den Jemen

Die Warteschlangen vor den wenigen verbliebenen Krankenhäusern sind lang. © ADRA Details 25. Februar 2021 Große Not braucht große Hilfe: Sechs Jahre Krieg im Jemen haben verheerenden Folgen für die Gesundheit der Kinder.

Viele Städte im Jemen liegen in Trümmern. Millionen Familien hungern, weil Lebensmittel enorm teuer geworden sind. Trink- und Abwassersysteme sind zerstört. Seuchen wie Cholera, Diphterie und nun auch die Corona-Epidemie fordern immer mehr Todesopfer. In den wenigen erhaltenen Krankenhäusern herrscht ständiger Mangel an wichtigen Medikamenten.

Humanitäre Hilfe

Um die größte Not zu lindern und Leben zu retten, versorgt action medeor seit Beginn der Krise Gesundheitszentren im Jemen mit medizinischem Material und Medikamenten. Unsere Partner vor Ort – ADRA und Action contre la Faim (ACF) – leisten dort unter schwierigsten Bedingungen Tag für Tag medizinische Hilfe.

Die tödlichen Folgen des Krieges

Der Krieg zerstörte die Lebensgrundlagen im ganzen Land. Und die Spirale der Not dreht sich weiter. Lebensmittel sind unerschwinglich. Fast überall fehlt sauberes Trinkwasser. Das lange Hungern schwächt besonders die Kinder und macht sie anfällig für Infektionen. Eine Katastrophe, wenn auch noch das Trinkwasser mit Cholera-Bakterien verschmutzt ist. Dann sterben die Kinder an einer Kombination aus Hunger und der Durchfallerkrankung Cholera.

Medizinische Hilfsgüter dringend gebraucht

„Wir könnten noch mehr Menschen helfen. Aber wir müssen immer wieder Kranke ohne Medikamente gehen lassen – weil wir einfach keine mehr haben“, berichtet einer der Ärzte vor Ort. Damit action medeor weiterhin regelmäßig lebensrettende Medikamente zu den Menschen im Jemen senden kann, brauchen wir Unterstützung.

So wirkt Ihre Spende:

Mit 30 Euro für die Trinklösung gegen Dehydrierung können wir 20 cholerakranke Kinder behandeln.

Mit 75 Euro für Medikamente ergänzend zur Spezialnahrung helfen Sie unterernährten Kindern, gesund zu werden.

Mit 150 Euro für Schmerzmittel lindern Sie die Leiden kranker Kinder.

