Pressemitteilungen Erdbeben in Marokko

Das Team von action medeor prüft erste Nothilfe-Maßnahmen für die Menschen in der Erdbebenregion in Marokko. © action medeor/J. Scheffler Details Veröffentlicht: 09. September 2023 Nach dem schweren Erdbeben in Marokko stellt action medeor 30.000 Euro Soforthilfe bereit.

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko bereitet sich action medeor auf erste Hilfsmaßnahmen vor. In einem ersten Schritt stellt das Medikamentenhilfswerk aus dem niederrheinischen Tönisvorst 30.000 Euro Soforthilfe bereit. „Wir sind über unser Netzwerk in Marokko aktiv und stehen in Kontakt mit verschiedenen Partnerorganisationen, mit denen wir die Lage jetzt sondieren. Es geht jetzt darum, dass die Erdbebenopfer medizinisch erstversorgt, mit dem Nötigsten ausgestattet und möglichst schnell sicher untergebracht werden“, schildert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor.

Zusammen mit seinen lokalen Partnern wird action medeor nun eine Lageeinschätzung vor Ort vornehmen. „Wir haben noch kein klares Bild, aber wir gehen davon aus, dass medizinisches Material, Nahrung, Zelte und Decken in großer Anzahl benötigt werden“, sagt Peruvemba. „Die nächsten Tage werden zeigen, welche konkreten Bedarfe vorliegen und wie wir sie bedienen können. Wir bereiten uns daher jetzt schon auf mögliche Anfragen vor.“

Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann zum Beispiel online spenden unter www.medeor.de/spenden. Dort kann man auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Es geht aber auch klassisch per Banküberweisung, über die IBAN DE78320500000000009993 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: „Marokko“