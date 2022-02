Aktuelle Seite:

Spenden bewegt Ukraine: Sachspenden

© action medeor Details 27. Februar 2022 Zur Unterstützung der Ukraine-Nothilfe können wir keine Sachspenden von Privatpersonen annehmen.

Wir wissen, dass solche Angebote immer mit einer guten Absicht verbunden sind. Für eine effiziente Hilfe ist es für uns jedoch wichtig, dass die Medikamente und Medizinprodukte gezielt auf die Bedürftigkeit der betroffenen Region abgestimmt sind und in großen Mengen versendet werden. Es ist oftmals teurer, kleine Einzelspenden zu versenden, weil die Logistik relativ aufwendig ist. Deshalb lässt action medeor so genannte Generika in großen Mengen produzieren – sie sind günstig und entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen.

Angebote einer Medikamentenspende in großem Umfang, zum Beispiel von Pharmaunternehmen, prüfen wir hingegen immer. Gerätespenden sind deshalb schwierig, da häufig keine Gebrauchsanweisung in der erforderlichen Sprache vorliegt und die Gefahr besteht, dass das Gerät vor Ort einer Reparatur bedarf und somit weitere Kosten entstehen könnten.

Hier finden Sie ausführliche Hinweise zu Sachspenden.

Falls Sie sich trotzdem für die Nothilfe von action medeor engagieren wollen, können Sie unsere Hilfe mit einer Geldspende unterstützen.

Beseitigung von Not und Leid „Die Beseitigung oder Linderung von Not ist eine der wichtigsten Schlüsselfragen der Welt, die über Krieg oder Frieden entscheidet. Deshalb ist es so wichtig, sich für Menschen in benachteiligten Regionen einzusetzen.“ Rudolf Meyer, ehrenamtlich engagiert bei action medeor