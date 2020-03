Aktuelle Seite:

Termine Globale Gesundheit & Corona

Details 24. März 2020 In einer Infoveranstaltung am 24. März berichten wir über globale Gesundheit am Beispiel von Epidemien wie dem Corona-Virus.

Bei der Verbesserung von Gesundheitsstrukturen im globalen Süden geht es nicht nur um unseren eigenen Schutz vor Epidemien wie zum Beispiel dem Ebola- oder Coronavirus. Wir wollen die betroffenen Länder darin unterstützen, ihr Gesundheitssystem so zu verbessern, dass solche Krankheiten erkannt und eingedämmt werden können.

„Globale Gesundheit beginnt bei uns“ – so titelt die Ausstellung von action medeor, die in der Zeit vom 2. März bis 3. April 2020 in unserem Foyer gezeigt wird. Im Rahmen dieser Ausstellung laden wir Sie herzlich ein zu einer

Informationsveranstaltung am 24. März 2020 um 19.00 Uhr bei action medeor.

Als Referent begrüßt unser Vorstand Christoph Bonsmann an diesem Abend Lutz Ehlkes, Epidemiologe beim Gesundheitsamt in Düsseldorf zum Thema „Ebola, Lassa und der neuartige Coronavirus – betreffen diese Krankheiten nur andere Länder?“ Die derzeitige Verbreitung des Corona-Virus ist nur ein Beispiel für die globale Dimension von Gesundheit. Wir wollen mit Ihnen darüber diskutieren, was wir tun können und wie globale Gesundheit bei uns beginnt.

Zur besseren Planung unserer Veranstaltung bitten wir um Anmeldung bis zum 19.03.2020 per E-Mail an norbert.vloet@medeor.de oder telefonisch unter 02156 / 9788-100.

Weitere Informarionen zum Thema Globale Gesundheit und Corona-Virus gibt es auch im action medeor Podcast!