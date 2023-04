Hilfe lohnt sich!

Aktuelle Seite:

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns in Guatemala dafür ein, die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen zu stärken.

Martha ist erschöpft: Mangelernährte Kinder versorgen, Schwangere untersuchen und Medikamente ausgeben – die junge Krankenschwester hat alle Hände voll zu tun, denn sie kümmert sich allein um drei Dorfgemeinden in Chimaltenango. Ausgebildete Fachkräfte wie sie sind für die ländliche Bevölkerung Guatemalas oft die einzige Chance auf verlässliche medizinische Behandlung. Krankenhäuser liegen Stunden entfernt und traditionelle Gesundheitshelferinnen und -helfer vor Ort behandeln zwar einfache Krankheiten, doch es fehlt ihnen meist das Wissen und die Austattung, um ernste Fälle zu diagnostizieren und zu versorgen.

Damit medizinische Hilfe leichter zu den Menschen gelangt, stattet action medeor 14 Gesundheitsstationen mit Blutdruckmessgeräten, Stethoskopen und Medikamenten aus. In Kursen zu Erster Hilfe oder Schwangerenvorsorge lernen Gesundheitshelferinnen und -helfer, ernste Erkrankungen zu erkennen und schwere Fälle an staatliche Krankenhäuser zu überweisen.

Guatemala gehört zu den zehn Ländern, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind: Überschwemmungen zerstören Wege, Straßen und Felder, Dürren vernichten Ernten. Diese verheerenden Extremwetter kosten immer wieder Menschenleben. Daher bildet action medeor lokale Arbeitsgruppen, in denen gemeinschaftlich Vorsorge- und Notfallpläne erarbeitet werden, um sich und andere Gemeindemitglieder zu schützen. Der Ernstfall wird mit allen Beteiligten erprobt.

Wenig Unterstützung, große Armut:

In vielen ländlichen Gebieten Guatemalas leben die Menschen unter schwersten Bedingungen. Lebensmittel sind knapp, Extremwetter richten immer größere Schäden an und selbst leicht behandelbare Krankheiten wie Atemwegsinfektionen führen zu vielen Todesfällen. Warum die Menschen nicht wegziehen? „Ihre Armut zwingt sie, an diesen Orten zu bleiben“, erklärt Dr. Hugo Icú Perén von ASECSA, dem lokalen Partner von action medeor. „Daher befähigen wir die Gemeinden, ihre Probleme selbst zu analysieren und unterstützen sie dabei, Lösungen zu finden.“