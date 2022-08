Aktuelle Seite:

Spenden bewegt Nothilfe Pakistan

Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und leben in Zelten. © action medeor/PVDP Details 28. August 2022 Angesichts der starken Überschwemmungen hat action medeor Soforthilfe für die Menschen in Pakistan in die Wege geleitet.

Monsunregen hinterlässt Verwüstung

In Pakistan hinterlässt ein seit Wochen anhaltender Monsunregen schlimme Verwüstungen und bedroht das Leben von immer mehr Menschen: Zehntausende haben ihr Zuhause verloren und leben nun am Straßenrand – in Zelten oder improvisierten Behausungen. Mehr als 1.000 Menschen sind gestorben.

Soforthilfe für die Region Sindh

Angesichts der akuten Not unterstützt action medeor die lokale Partnerorganisation PVDP* in der Soforthilfe für die Menschen vor Ort. In der Region Sindh, die besonders schlimm getroffen wurde, sollen jetzt die nötigsten Bedarfe schnell gedeckt werden: Nahrungsmittel, sauberes Wasser, Schutzmöglichkeiten vor den Fluten.

Geschichte wiederholt sich

Seit Juni halten die Sturzfluten in Pakistan an. Die Behörden befürchten weitere Regenfälle und Überschwemmungen, die die Lage von mehreren Millionen Menschen verschärfen könnten. Bereits 2010 hatte es in dem Land schwere Überschwemmungen gegeben. Damals starben 1.700 Menschen, 20 Millionen Menschen wurden obdachlos.

Ihre Spende hilft!

Helfen Sie uns jetzt, den Menschen in Pakistan beizustehen: Unterstützen Sie die Nothilfe von action medeor mit Ihrer Spende.

Jetzt spenden

*Participatory Village Development Programme

© Andreas Bischoff Direkt in der Nachbarschaft „Das Konzept der Notapotheke der Welt hat mich angesprochen – gepaart mit dem transparenten Umgang mit Spenden. Toll, so eine Organisation direkt in der Nachbarschaft zu haben.“ Christof Legde, Spender aus Krefeld © Andreas Bischoff