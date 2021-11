Ohne Medikamente keine Gesundheit

Aktuelle Seite:

Spenden bewegt Not in Afghanistan ist groß

© picture alliance / REUTERS Saeed Ali Achakzai Details 09. November 2021 Was die Menschen in Afghanistan durchleben ist für uns kaum vorstellbar. Hunderttausende sind auf der Flucht im eigenen Land.

Zwei Jahrzehnte der Hoffnung schlugen innerhalb von Tagen in Entsetzen und Verzweiflung um.

Die Flüchtenden haben kein Einkommen und sind auf Almosen angewiesen, um ihre Familien zu ernähren. Kinder leiden an Mangelernährung, viele werden krank. An medizinische Versorgung ist kaum zu denken.

Viele Länder hatten nach der Machtübernahme der Taliban ihre Hilfszahlungen eingestellt. Doch wo andere sich zurückziehen, ist unsere Arbeit umso dringlicher! Die Hilfe für die Not leidende Bevölkerung muss weitergehen.

action medeor arbeitet in Afghanistan mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Diese sind unabhängig und werden auch von der neuen Regierung akzeptiert. So kommt unsere Unterstützung denen zugute, die sie so dringend brauchen: Familien und Kindern der Zivilbevölkerung.

So wirkt Ihre Spende

13 Euro reichen für ein Gesundheits- und Hygienepaket für eine Familie. Darin sind zum Beispiel Handtücher, Seife und Zahnbürsten enthalten.

Jetzt einmalig 13 Euro spenden

30 Euro helfen uns, die wichtigsten Basismedikamente sowie Desinfektions-, Naht- und Verbandsmaterial an Gesundheitseinrichtungen zu liefern.

Jetzt einmalig 30 Euro spenden

130 Euroe rmöglichen uns, ein Fahrzeug mit Fahrer zu bezahlen, um die Hilfspakete zu den Familien zu bringen.

Jetzt einmalig 120 Euro spenden