Helfen ist selbstverständlich

Schwester Rumbie verliert nie ihre Zuversicht – trotz der vielen Sorgen, die sie als Leiterin des St. Patrick´s Hospital in Simbabwe hat.

Denn täglich müssen über 80 Patientinnen und Patienten medizinisch versorgt werden – und häufig sind die Medikamentenregale in dem Krankenhaus leer.

Auf ihrer täglichen Vormittagsrunde durch die Klinik gilt Schwester Rumbies Sorge vor allem den kranken oder verletzten Patientinnen und Patienten, die operiert werden müssen. Brandwunden oder Knochenbrüche – leider oft bei Kindern – gehören zu den häufigsten Notfällen im St. Patrick‘s Hospital. Den zwei Ärzten steht dafür ein kleiner Operationssaal zur Verfügung. Doch damit sie die Operationen sicher durchführen können, brauchen sie Schutzkleidung, steriles OP-Besteck und Verbandsmaterial. Leider fehlen diese Materialien oft. Mit Hilfe Ihrer Spende kann action medeor diese wichtigen Hilfsmittel auf den Weg nach Simbabwe bringen.

Gesundheit für Mütter und ihre Kinder

Besonders am Herzen liegt Schwester Rumbie die Gesundheit der schwangeren Frauen und kleinen Kinder in der Klinik. Denn in der feucht warmen Region Simbabwes ist Malaria weit verbreitet.

Eine Infektion kann für werdende Mütter und kleine Kinder lebensgefährlich sein und muss so schnell wie möglich behandelt werden. Wenn Malaria-Medikamente fehlen, ist das für Schwester Rumbie besonders schmerzlich.