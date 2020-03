Kein Mensch soll leiden

Aktuelle Seite:

Dank des Ambulanzboots von Dr. Bosolo werden Menschen in abgelegenen Dörfern im Kongo medizinisch versorgt.

Wieder sind Dr. Bosolo und sein Team mit dem Ambulanzboot unterwegs, um 29 Dörfer am Kongo und seinen Nebenflüssen Ubangi und Ngiri anzusteuern. Wenn das schwimmende Krankenhaus festmacht, warten schon viele Patienten auf Hilfe. Sofort nach dem Anlegen beginnt die Arbeit. Die ganze Besatzung hilft mit: meist ein weiterer Arzt, Krankenpfleger, eine Hebamme, Experten für Familienplanung, Techniker und der Bootsführer.

Das Behandlungs- und OP-Zelt muss aufgebaut werden. Es folgt die wertvolle Ausstattung: der OP-Tisch und die OP-Lampe, ein Mikroskop, ein Ultraschallgerät, Generatoren und Solarzellen für die Stromversorgung. Dann beginnt die Sprechstunde. Dr. Bosolo untersucht die Hilfesuchenden: werdende Mütter, kranke Kinder oder verletzte Menschen. Die Patienten zahlen wenn möglich 1 bis 10 Euro pro Behandlung.

Wenn nötig verschreibt Dr. Bosolo Medikamente – zum Beispiel gegen Atemwegsinfekte, Wurmbefall oder gegen Malaria, die häufigste Krankheit in dieser Region. Die Patienten können ihr Rezept direkt bei der kleinen Apotheke auf dem Schiff einlösen. Das Team ist deshalb darauf angewiesen, dass immer wieder eine Lieferung von action medeor mit den wichtigsten Basismedikamenten eintrifft.

Am Abend, wenn es kühler ist, beginnt Dr. Bosolo mit den Operationen. So musste das Team kürzlich ein siebenjähriges Mädchen operieren. Die Kleine hatte seit Wochen einen schmerzhaften Abzess im Unterkiefer. Ohne die Helfer des Ambulanzbootes hätte das Kind noch länger unnötig leiden müssen. Für solche Operationen benötigt die Crew ständig medizinisches Material wie Einwegspritzen, Skalpelle und Verbandsmaterial.

Überleben in entlegenen Dörfern

Der Fluss Kongo, der dem ganzen Land seinen Namen gab, prägt die Region nahe der Provinzhauptstadt Mbandaka. Der wasserreiche Strom windet sich durch dichten Urwald vorbei an entlegenen Dörfern. Bis zu 100.000 Menschen leben hier. Die meisten sind nur per Boot erreichbar. Noch vor wenigen Jahren brachten die Frauen ihre Kinder ohne jeden ärztlichen Beistand zur Welt. Viele Menschen starben an leicht heilbaren Krankheiten.