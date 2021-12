Aktuelle Seite:

Pressemitteilungen Philippinen: Soforthilfe nach Taifun

Taifun Rai hat auf den Philippinen in manchen Regionen bis zu 95 Prozent der Häuser zerstört, action medeor bringt Soforthilfe auf den Weg. © action medeor / CDRC Details Veröffentlicht: 20. Dezember 2021 Mit Taifun Rai traf der schwerste Taifun des Jahres auf die Philippinen. action medeor sagt Soforthilfe von 10.000 Euro zu.

Kurz vor Weihnachten traf mit Taifun Rai der schwerste Wirbelsturm des Jahres auf die Philippinen. Erneut steht den Menschen in dem Inselstaat ein trauriges Weihnachtsfest bevor. 300.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sind nun ohne Obdach. In manchen Regionen sind 95 Prozent aller Häuser zerstört oder beschädigt. Stromausfälle erschweren die Kommunikation und die Versorgung der Menschen in den Katastrophengebieten. Angesichts der Zerstörungen hat action medeor sofortige Hilfe zugesagt.

„Wir arbeiten auf den Philippinen seit Jahren eng mit dem „Citizens' Disaster Response Center“ (CDRC) zusammen“, berichtet Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. „Unsere Partnerorganisation war bereits kurz nach der Katastrophe vor Ort und hilft dort, wo Hilfe benötigt wird. Uns wird berichtet, dass die vielen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, nun dringend Nahrung, sauberes Trinkwasser, Schlafsäcke, Hygiene-Utensilien und Mundschutzmasken brauchen. action medeor hat den Helfern vor Ort schnelle Unterstützung zugesagt“, versichert Peruvemba.

Eine Soforthilfe in Höhe von 10.000 Euro hat action medeor unverzüglich auf den Weg gebracht. Nun geht es darum, weitere Hilfslieferungen zu organisieren, um die Menschen vor Hunger, Kälte und Krankheiten zu schützen. „Um zu helfen, sind wir auf Spenden angewiesen“, macht Peruvemba deutlich, „wir sind dankbar für jede Unterstützung.“

Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: online unter www.medeor.de/spenden oder über das Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld (Stichwort „Nothilfe Philippinen“).