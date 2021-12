Aktuelle Seite:

© G. Dreissig Details Veröffentlicht: 02. Dezember 2021 Als Reaktion auf die Entwicklung der Infektionszahlen: Absage der weihnachtlichen Benefiz-Gala von action medeor

Mit wachem Auge schauen wir auf die aktuellen Corona Zahlen und sind besorgt über die erschreckende Entwicklung. Trotz Impfangeboten und Hygienemaßnahmen ist die Situation noch nicht unter Kontrolle.

Deshalb sehen wir uns als Gesundheitsorganisation nun verpflichtet, weiterhin Verantwortung zu übernehmen – für unsere Spenderinnen und Spender, unsere Mitarbeitenden und Menschen weltweit. Dazu gehört es auch, potenzielle Infektionsherde zu minimieren, weshalb wir uns schweren Herzens dazu entschieden haben, unsere weihnachtliche Benefiz-Gala am 12.12.2021 im Seidenweberhaus Krefeld abzusagen.

Wir danken unseren Spenderinnen und Spendern, die die Not- und Katastrophenhilfe von action medeor trotzdem unterstützen, denn dieses Jahr war voller Herausforderungen, die wir auch durch dieses Engagement meistern konnten: In Haiti erhielten die Menschen nach dem schweren Erdbeben schnelle Nothilfe. Und erstmals helfen wir angesichts der verheerenden Schäden des Hochwassers auch Betroffenen in Deutschland. Jetzt gilt unsere Sorge der afghanischen Zivilbevölkerung, die sich in einer humanitären Notlage befindet.

Da wir Ihnen nun bei der Gala nicht persönlich für Ihren Einsatz danken können, sprechen wir Ihnen an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aus: Es bestärkt uns jeden Tag, Sie im Kampf für Menschen in Not als verlässlichen Partner an unserer Seite zu wissen.

Ebenso danken wir unseren Sponsoren, der Sparkasse Krefeld, Obi Baumarkt Kempen und der Volksbank Krefeld, dass sie Verständnis für die aktuelle Situation und unserer Entscheidung haben und uns trotz der Absage unterstützen.

Bitte achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!