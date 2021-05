Aktuelle Seite:

Pressemitteilungen Corona-Hilfe für Nepal ausgeweitet

Sauerstoffversorgung von Covid-Patienten in Nepal. © ECCA / action medeor Details Veröffentlicht: 21. Mai 2021 Die Corona-Welle, die in Indien für dramatische Zustände gesorgt hat, erfasst inzwischen auch das Nachbarland Nepal.

Angesichts der sich zuspitzenden Situation in Nepal hat das Medikamentenhilfswerk action medeor seinen Partnern vor Ort nun weitere Unterstützung angeboten. „Uns erreichen Bilder von überfüllten Krankenhäusern und Patienten in Atemnot. Es fehlt vor allem an Sauerstoffversorgung für die Menschen, aber auch an Schutzausrüstung, Diagnosemöglichkeiten und sogar an Krankenbetten“, schildert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. In Zusammenarbeit mit der nepalesischen Hilfsorganisation ECCA wurden daher bereits erste Sauerstoffkonzentratoren vor Ort beschafft. „Wir besorgen jetzt aber auch weitere dringend benötigte medizinische Ausrüstung“, kündigt Peruvemba an.

Parallel zu der Unterstützung lokaler Organisationen vor Ort hat action medeor auch von Deutschland aus Hilfe angeboten. „Es gibt eine Bedarfsliste mit denjenigen medizinischen Gütern, die derzeit in Nepal am dringendsten benötigt werden. Wir können auch hier unterstützen, beispielsweise mit Gesichtsschutz oder mit Pulsoximetern zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut“, sagt Peruvemba. Allerdings seien die Transportmöglichkeiten nach Nepal momentan schwierig. Bei action medeor prüft man daher jetzt intensiv, ob und wie viel Hilfsgüter zusätzlich von Deutschland aus auf den Weg gebracht werden können. „Nepal ist mit medizinischen Gütern sonst immer von Indien aus versorgt worden, aber dort gibt es aufgrund der eigenen nationalen Notlage massive Lieferschwierigkeiten. Daher sind die Menschen in Nepal jetzt dringend auf internationale Hilfe angewiesen“, macht Peruvemba die Zusammenhänge deutlich.

Das Medikamentenhilfswerk hat vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Lage in Südasien zu Spenden für die Corona-Nothilfe aufgerufen. Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun:

Online unter www.medeor.de/spenden oder über das Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Stichwort „Corona-Hilfe weltweit“.

action medeor ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft. Auch Aktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die weltweite Corona-Nothilfe auf: IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30, Spendenstichwort: Corona-Nothilfe weltweit