Pressemitteilungen Explosion in Beirut

© action medeor Details Veröffentlicht: 05. August 2020 Wenige Stunden nach der verheerenden Explosion bereitet action medeor Nothilfe für Partner im Libanon vor.

Wenige Stunden nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut wird bei action medeor die internationale Hilfe vorbereitet. Die Gesundheitsorganisation im niederrheinischen Tönisvorst hat ihren verschiedenen libanesischen Partnern Medikamente und medizinische Ausrüstung im Wert von 30.000 Euro angeboten. „Wir sondieren gerade, welche Hilfe konkret benötigt wird und auf welchem Weg wir sie am besten in das Katastrophengebiet bringen können“, erläutert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor.

Das Medikamentenhilfswerk kooperiert im Libanon mit verschiedenen Partnern, die unter anderem auch Krankenstationen in der Nähe von Beirut betreiben. „Die Krankenhäuser sind jetzt im Katastrophenmodus, um die vielen verletzten Menschen zu behandeln“, so Peruvemba. In solchen Krisensituationen würden die medizinischen Ressourcen binnen kürzester Zeit verbraucht. „Wir wollen mit unserer Spende dazu beitragen, dass es nicht zu Engpässen kommt“, so der Vorstandssprecher, „und sehen das auch als ein Zeichen unserer Solidarität mit den Opfern der Katastrophe und ihren Hinterbliebenen.“