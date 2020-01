Aktuelle Seite:

© action medeor / G. Dreißig Details Veröffentlicht: 10. Januar 2020 Neue GfK-Studie zeigt: immer mehr Menschen möchten mit ihrem Erbe einen guten Zweck unterstützen.

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ stellte in Berlin eine repräsentative GfK-Studie zum gemeinnützigen Vererben in Deutschland vor. action medeor war dabei. Mehr als 90 Prozent der Deutschen wissen, dass man sein Erbe oder einen Teil seines Erbes einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen kann – und fast jeder und jede dritte Deutsche ab 50 Jahren kann sich vorstellen, das auch zu tun. Das sind zwei Ergebnisse einer repräsentativen Studie, die jetzt von der Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ in Berlin vorgestellt wurde. Für action medeor, selbst Mitglied der Initiative, nahm Bernd Pastors an der Präsentation in den Räumen der Bundespressekonferenz teil.

Die Studie wurde von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) durchgeführt, und zwar bereits zum zweiten Mal und mit positivem Ergebnis. Denn die Bereitschaft zum gemeinnützigen Vererben hat in den letzten Jahren stark zugenommen: Während es im Jahr 2013, als die Studie erstmals durchgeführt wurde, lediglich 11 Prozent waren, können sich inzwischen 28 Prozent der künftigen Erblasserinnen und Erblasser vorstellen, ihr Erbe oder einen Teil ihres Erbes einem gemeinnützigen Zweck zu hinterlassen. Bei den Kinderlosen wuchs die Bereitschaft von 34 Prozent auf nun 51 Prozent.

„Vor allem diejenigen, die keine eigenen Nachkommen haben, suchen verstärkt nach alternativen Wegen, ihre Werte an die nächste Generation weiterzugeben“, erläutert Bernd Pastors die Studienergebnisse. Hinzu kommt der Wunsch, das eigene Erbe nachhaltig anzulegen, aber auch das Bedürfnis, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, weil es einem selbst recht gut ergangen ist. Zuletzt möchten Menschen aber auch einfach vermeiden, dass ihr Vermögen an den Staat fällt, weil es keine Verwandten gibt.

Wer sich nicht vorstellen kann, gemeinnützig zu Vererben, hat natürlich auch seine Gründe: 75 Prozent der Befragten möchte mit dem Erbe lieber ihre Angehörigen versorgen. „Ein knappes Drittel, nämlich 29 Prozent, ist aber auch schlicht der Meinung, dass ihr Erbe zu klein sei und man damit nichts bewegen könne. Dieser Eindruck ist falsch, denn auch kleinere Beträge können viel bewirken und Bleibendes schaffen“, erklärte Bernd Pastors auf der Pressekonferenz in Berlin. „Schon mit 2000 Euro können wir im Not- und Katastrophenfall die medizinische Grundversorgung für 2000 Menschen über drei Monate herstellen – und damit Leben retten“, so Pastors.

In der Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ haben sich 22 gemeinnützige Organisationen zusammengeschlossen, darunter auch das Medikamentenhilfswerk action medeor. Gemeinsames Ziel ist es, das Erbe für den guten Zweck ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Weitere Informationen zum gemeinnützigen Vererben bietet die Homepage von action medeor unter www.medeor.de/testament

