Beseitigung von Not und Leid

Kurzmeldungen Erdbeben in Haiti

Archivbild: Dr. Jean Gardy Marius im Ernährungszentrum von OSAPO © action medeor/OSAPO Details 15. August 2021 Nach dem schweren Erdbeben am Samstag hat action medeor sofort Kontakt zu seinen Partnern in Haiti aufgenommen.

Angesichts der vielen Verletzten werden dringend Medikamente und medizinisches Material benötigt.

Dr. Jean Gardy Marius berichtet „Im Süden Haitis sind Tausende Menschen auf den Straßen unterwegs und campieren in Zelten. Das Schlimmste ist, dass in den gleichen Gebieten, die vom Erdbeben betroffen sind, für die kommende Woche starke Regenfälle von einem neuen Hurrikan vorhergesagt werden, was die Situation, mit der die Menschen jetzt durch das Erdbeben konfrontiert sind, noch einmal verschlimmern kann.“

Wer die Hilfemaßnahmen von action medeor unterstützen möchte, kann hier spenden:

Spendenkonto action medeor:

Sparkasse Krefeld, IBAN: DE78320500000000009993

Stichwort: Erdbeben Haiti

Oder online unter www.medeor.de/spenden