Hilfe lohnt sich!

Hingeschaut – action medeor Blog Fröhliche Weihnachten!

Unsere Rezepte stammen genau wie unsere Weihnachtswünsche aus aller Welt! © action medeor Details 22. Dezember 2021 Unser Weihnachtsgeschenk an Sie: Eine bunte Rezeptsammlung mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der ganzen Welt!

Das gesamte Team von action medeor wünscht Ihnen und Ihren Liebsten von Herzen fröhliche Weihnachten!

Unser Geschenk für Sie Von uns erhalten Sie heute schon ein erstes Weihnachtsgeschenk, damit Ihnen über die Feiertage nicht langweilig wird: action medeor-Rezeptesammlung Wir haben die Rezepte-Tipps aus unserem Adventskalender in einer Rezeptesammlung zusammengefasst. Von exotischen Drinks über tansanische Frühstücksempfehlungen bis hin zu traditionellem Weihnachtsgebäck ist hier für jeden etwas dabei. Laden Sie sich jetzt unsere Rezeptesammlung herunter.

Weihnachtswünsche aus aller Welt

Wie die Rezepte stammen auch unsere Weihnachtswünsche an Sie aus aller Welt: Von unseren Partnerinnen und Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika, von unseren Kolleginnen und Kollegen in Tansania und Malawi und natürlich von uns – dem Team in Tönisvorst.

Wir hoffen, dass Sie die Festtage sicher und gesund mit Ihrer Familie verbringen können. Probieren Sie gerne eines unserer Rezepte aus und lassen Sie uns wissen, wie es geschmeckt hat. Haben Sie ein fröhliches Weihnachtsfest!

DANKE

Die Rezeptesammlung soll auch ein kleines Dankeschön sein – an unsere Spenderinnen und Spender für die treue Unterstützung auch in schwierigen Zeiten. Nur so ist unsere Arbeit möglich!

Wenn Sie die Arbeit von action medeor in diesem Jahr noch unterstützen möchten, freuen wir uns darüber sehr. Wenn Sie bis zum 29.12. per PayPal spenden, wird diese Spende noch in der Spendenquittung für 2021 berücksichtigt. Alternativ können Sie Ihre Spende auch per Online-Banking überweisen, solang die Spende vor dem 01. Januar auf unserem Konto eingeht.

