action medeor ist Teil meines Lebens

Weihnachtsgrüße aus aller Welt

Details 18. Dezember 2020 Aus unterschiedlichsten Teilen dieser Welt haben uns Weihnachtsgrüße erreicht. Gerne möchten wir diese mit Ihnen teilen!

Ein sehr spezielles Weihnachtsfest steht uns bevor. Viele Regeln und Maßnahmen haben uns in diesem Jahr voneinander getrennt. Doch im Herzen sind wir letztlich alle vereint – das war zumindest unser Gedanke, nach dem wir so viele herzliche Weihnachtsgrüße von unseren Partnerinnen und Partnern weltweit erhalten haben.

Dieses Gefühl von Zusammenhalt und Verbundenheit möchten wir Ihnen in diesen Tagen weitergeben: In unserem Weihnachtsvideo haben wir die Weihnachtswünsche, die uns aus den unterschiedlichsten Teilen dieser Welt erreicht haben, gesammelt. Begleitet werden diese von dem phänomenalen Weihnachtschor der Hebammenschülerinnen in Sierra Leone.

Unsere Herzen sind nach diesem Video erfüllt mit Liebe und Zuversicht und wir hoffen, auch Ihnen damit eine Freude machen zu können. Das gesamte Team von action medeor wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr 2021.